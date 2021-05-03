Каждый год‭ ‬в преддверии главного праздника страны‭ ‬на улицах российских городов появляются многочисленные билборды и прочие‭ «‬объекты наглядной агитации‭»‬,‭ ‬посвященные‭ ‬Дню Победы.‭ ‬И каждый год не обходится без того,‭ ‬чтобы хоть один такой объект не стал причиной скандала с изготовившим его рекламным агентством.‭ ‬Причина‭ — ‬незнание‭ «‬креативщиками‭» ‬элементарных вещей и их нежелание вникать в исторические реалии.‭

Специальный корреспондент‭ ‬ФАН Альгис Микульскис в своей колонке пытается убедить‭ «‬девочек-дизайнерок‭» ‬в необходимости знания материальной части.‭

После запроса‭ в поисковике «‬девочка-дизайнер‭» ‬сеть выдала такое количество ссылок по интересующей меня теме,‭ ‬что даже как-то взгрустнулось.‭ ‬Потому что с огромного количества фотографий,‭ ‬посвященных праздничному убранству городов и весей российских,‭ ‬на меня ринулись целые танковые дивизии Вермахта,‭ ‬воздушные армады‭ ‬Люфтваффе‭‬,‭ ‬а с одного из плакатов,‭ ‬посвященных Сталинградской битве,‭ ‬даже строго‭ ‬посмотрел сам генерал-фельдмаршал Паулюс‭…

Слово‭ «‬девочки‭» ‬в заголовке этой колонки условно‭ ‬— в роли этих‭ «‬девочек‭» ‬вполне могут выступать и мальчики.‭ ‬Такие,‭ ‬в моднейших‭ «‬прикидах‭» ‬и с огромными не по возрасту бородами.‭ ‬Попытаемся представить,‭ ‬как появляются на свет продукты их творческой жизнедеятельности.‭ ‬

Вот приходит в агентство заказчик из мэрии,‭ ‬например,‭ ‬и говорит:‭ «‬Хочу праздничный духоподъемный билборд размером шесть на три метра.‭ ‬Чтобы георгиевская лента на нем была непременно,‭ ‬слова‭ «‬Никто не забыт‭! ‬Ничто не забыто‭!» ‬и танк‭»‬.‭ ‬Подрядчик‭ «‬озадачивает‭» ‬заказом самую креативную‭ «‬бородатую девочку-дизайнера‭»‬,‭ ‬та забивает в поисковик слово‭ «‬танк‭» ‬и лепит в графическом редакторе первое,‭ ‬что появилось на экране монитора.‭ ‬Не,‭ ‬ну а что‭? ‬Танк‭? ‬Танк‭! ‬Какие претензии‭?

О том,‭ ‬что танк может быть и немецким‭ «‬Тигром‭»‬,‭ ‬и американским‭ «‬Шерманом‭»‬,‭ ‬и британским‭ «‬Челленджером‭»‬,‭ ‬никто не задумывается‭ ‬— они и о том,‭ ‬что Великая Отечественная война была,‭ ‬не особо знают,‭ ‬что уж говорить о каких-то там танках‭! ‬Гусеницы,‭ ‬башня,‭ ‬пушка,‭ ‬все железное‭ ‬— получите и распишитесь.‭ ‬А представитель заказчика‭ ‬— чаще всего такой же,‭ ‬как и подрядчик,‭ «‬юноша‭» ‬— получает и расписывается.‭

Из открытых источников /

Повторюсь:‭ ‬случаев таких‭ ‬— не счесть‭! ‬Вот экипаж‭ «‬Юнкерса‭» ‬со слоганом‭ «‬Они сражались за Родину‭!»‬,‭ ‬а‭ ‬вот‭ ‬— легендарное фото водружения флага над Иводзимой и утверждение авторов плаката,‭ ‬что‭ «‬Это наша Победа‭!»‬.‭ ‬Вот перевернутый российский флаг с‭ «‬творчески‭» ‬вписанным в него бойцом‭ ‬Infanterie-Division Вермахта,‭ ‬а‭ ‬вот жителей Чебоксар поздравляют с праздником при помощи немецкого шестиствольного миномета‭ ‬Nebelwerfer‭…

И самое печальное,‭ ‬что дальше,‭ ‬похоже,‭ ‬будет только хуже.‭ ‬Война отдаляется от нас,‭ ‬множество голосов вдалбливают в юные головы постулаты о том,‭ ‬что‭ «‬жить нужно не прошлым,‭ ‬а будущим‭»‬,‭ «‬ту войну Сталин начал совместно с Гитлером‭»‬,‭ ‬да и Рабоче-крестьянская Красная армия не воевала, мол, с нацизмом,‭ ‬освобождая от него Европу,‭ ‬а только и делала,‭ ‬что насиловала два миллиона немок.‭ ‬В коротких перерывах между грабежами мирного населения‭…

фото из открытых источников /

Тем не менее надежда умирает последней,‭ ‬и я продолжаю рассчитывать на то,‭ ‬что не все еще потеряно в ситуации с‭ «‬креативными дизайнерками‭»‬,‭ ‬нужно просто им подсказать верную дорогу и правильную технику‭! ‬Попробую,‭ ‬не углубляясь в дебри и тактико-технические характеристики.

Итак,‭ ‬девочки,‭ ‬во время Великой Отечественной войны‭ ‬1941‭–‬1945‭ ‬годов РККА использовала следующие виды вооружений,‭ ‬которые в наши дни будут отлично смотреться на ваших работах.

Танк Т-34‭ ‬и его модификация Т-34-85.‭ ‬Первый выглядит‭ ‬так,‭ ‬второй‭ ‬— вот так.‭ ‬Воевали,‭ ‬разумеется,‭ ‬не только они‭ ‬— были еще КВ,‭ ‬ИС,‭ ‬БТ,‭ ‬но я обещал не уходить в дебри‭ «‬заклепочничества‭»!

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Самолеты.‭ ‬Будь я одной из вас,‭ ‬девочки,‭ ‬я бы использовал в праздничных‭ «‬креативах‭» ‬атакующий штурмовик ИЛ-2.‭ ‬Выглядел он крайне брутально,‭ ‬немцы называли его‭ «‬черной смертью‭» ‬и боялись до судорог.‭ ‬

Впрочем,‭ ‬остальная наша боевая авиация тех времен тоже красива‭! ‬Как например пикирующий бомбардировщик‭ ‬Пе-2‭ ‬или истребитель‭ ‬Як-9.‭ ‬В целом,‭ ‬главное‭ ‬— следить за тем,‭ ‬чтобы на фюзеляже,‭ ‬крыльях и хвосте были нарисованы звезды,‭ ‬а не кресты.‭ ‬Причем звезды не белые‭! ‬Белые были на американских самолетах.‭ ‬Следите за этим‭!

wikipedia.org / Mark F. Levisay

Стрелковое оружие.‭ ‬Самый узнаваемый тут,‭ ‬конечно,‭ ‬пистолет-пулемет Шпагина,‭ ‬ППШ.‭ ‬Фронтовики уважительно называли его‭ «‬папашей‭»‬.‭ ‬Основные отличительные признаки‭ ‬— деревянный приклад и магазин в виде диска.‭ ‬Однако не следует забывать и о легендарной‭ «‬трехлинейке‭» ‬— винтовке Мосина образца‭ ‬1891/1930‭ ‬годов.‭ ‬Она была настоящим символом русской,‭ ‬а затем и советской пехоты‭!

Автомобили.‭ ‬Тут вне конкуренции,‭ ‬разумеется,‭ «‬полуторка‭» ‬ГАЗ-АА‭! ‬Рабочая лошадка фронта и тыла,‭ ‬но можно использовать в работе и‭ «‬трехтонку‭» ‬ЗИС-5,‭ ‬и даже американский‭ «‬Студебеккер‭»‬.

Бог войны‭ ‬— артиллерия‭! ‬Номенклатура орудий достаточно велика,‭ ‬поэтому остановимся на трех из них.‭ ‬Первое‭ ‬— гаубица‭ ‬Б-4‭, или‭ «‬Кувалда Сталина‭»‬.‭ ‬Именно они отличились в Берлине,‭ ‬прямой наводкой разрушая все,‭ ‬что оказывалось у них на пути.‭ ‬Далее‭ ‬— противотанковая‭ ‬ЗИС-3.‭ ‬Если вы видели любой советский фильм о войне‭ ‬— то эта пушка в нем непременно присутствует и отражает атаки немецких танков и пехоты.‭ ‬

А на первом месте по узнаваемости у нас, конечно же,‭ «‬Катюша‭»‬ — реактивная система залпового огня БМ-13.‭ ‬Бабушка современных‭ «‬Градов‭»‬,‭ «‬Смерчей‭»‬,‭ «‬Ураганов‭» ‬и‭ «‬Торнадо‭»‬.‭ ‬Хтонический ужас нацистов‭!

wikipedia.org / Adam Jones, Ph.D./CC BY-SA 2.0

Обмундирование.‭ ‬Ну,‭ ‬тут такая масса различий,‭ ‬что остановлюсь я только на защитных касках.‭ ‬Если вы видите на фотографии солдата вот в‭ ‬такой каске‭ ‬— немедленно остановитесь‭! ‬Это‭ ‬Stahlhelm,‭ ‬стальной шлем, защищавший от фронтовых неприятностей головы немецко-фашистских захватчиков,‭ ‬а вам нужно изображение бойца в‭ ‬СШ-40‭ ‬— Лысьвенской каске образца‭ ‬1940‭ ‬года‭! ‬Так что будьте внимательны‭…

Конечно,‭ ‬я привел тут примеры абсолютно не всех характерных для РККА образцов вооружения,‭ ‬но и предоставленных должно хватить для недопущения ляпов,‭ ‬многие из которых способны довести живущих ныне ветеранов-победителей до смертельной обиды.‭ ‬Так что,‭ ‬девочки-дизайнерки,‭ ‬обращаюсь к вам с единственной просьбой:‭ ‬интересуйтесь тем,‭ ‬благодаря чему вы имеете возможность не просто самореализовываться,‭ ‬но и вообще живете на земле‭ ‬— историей нашей Победы.‭

P. S.‭ ‬Справедливости ради,‭ ‬подобные казусы случаются не только в России.‭ ‬В США,‭ ‬например,‭ ‬в роли подобной‭ «‬девочки‭» ‬в октябре‭ ‬2019‭ ‬года выступил целый конгрессмен Брайан Маст‭! ‬В своем поздравлении американских Военно-морских сил с годовщиной основания политик разместил у себя в‭ ‬Twitter‭ ‬плакат с изображением российского атомного ракетного крейсера‭ «‬Петр Великий‭»‬.‭ ‬С замазанным бортовым номером,‭ ‬но с Андреевским флагом на корме.‭ ‬И этот случай‭ ‬— не единственный.