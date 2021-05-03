Это Т-34, девочки! Альгис Микульскис об оружии Победы и «дизайнерках» билбордов

Каждый год в преддверии главного праздника страны на улицах российских городов появляются многочисленные билборды и прочие «объекты наглядной агитации», посвященные Дню Победы. И каждый год не обходится без того, чтобы хоть один такой объект не стал причиной скандала с изготовившим его рекламным агентством. Причина — незнание «креативщиками» элементарных вещей и их нежелание вникать в исторические реалии.
Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке пытается убедить «девочек-дизайнерок» в необходимости знания материальной части.
После запроса в поисковике «девочка-дизайнер» сеть выдала такое количество ссылок по интересующей меня теме, что даже как-то взгрустнулось. Потому что с огромного количества фотографий, посвященных праздничному убранству городов и весей российских, на меня ринулись целые танковые дивизии Вермахта, воздушные армады Люфтваффе, а с одного из плакатов, посвященных Сталинградской битве, даже строго посмотрел сам генерал-фельдмаршал Паулюс…
Слово «девочки» в заголовке этой колонки условно — в роли этих «девочек» вполне могут выступать и мальчики. Такие, в моднейших «прикидах» и с огромными не по возрасту бородами. Попытаемся представить, как появляются на свет продукты их творческой жизнедеятельности.
Вот приходит в агентство заказчик из мэрии, например, и говорит: «Хочу праздничный духоподъемный билборд размером шесть на три метра. Чтобы георгиевская лента на нем была непременно, слова «Никто не забыт! Ничто не забыто!» и танк». Подрядчик «озадачивает» заказом самую креативную «бородатую девочку-дизайнера», та забивает в поисковик слово «танк» и лепит в графическом редакторе первое, что появилось на экране монитора. Не, ну а что? Танк? Танк! Какие претензии?
О том, что танк может быть и немецким «Тигром», и американским «Шерманом», и британским «Челленджером», никто не задумывается — они и о том, что Великая Отечественная война была, не особо знают, что уж говорить о каких-то там танках! Гусеницы, башня, пушка, все железное — получите и распишитесь. А представитель заказчика — чаще всего такой же, как и подрядчик, «юноша» — получает и расписывается.
Повторюсь: случаев таких — не счесть! Вот экипаж «Юнкерса» со слоганом «Они сражались за Родину!», а вот — легендарное фото водружения флага над Иводзимой и утверждение авторов плаката, что «Это наша Победа!». Вот перевернутый российский флаг с «творчески» вписанным в него бойцом Infanterie-Division Вермахта, а вот жителей Чебоксар поздравляют с праздником при помощи немецкого шестиствольного миномета Nebelwerfer…
И самое печальное, что дальше, похоже, будет только хуже. Война отдаляется от нас, множество голосов вдалбливают в юные головы постулаты о том, что «жить нужно не прошлым, а будущим», «ту войну Сталин начал совместно с Гитлером», да и Рабоче-крестьянская Красная армия не воевала, мол, с нацизмом, освобождая от него Европу, а только и делала, что насиловала два миллиона немок. В коротких перерывах между грабежами мирного населения…
Тем не менее надежда умирает последней, и я продолжаю рассчитывать на то, что не все еще потеряно в ситуации с «креативными дизайнерками», нужно просто им подсказать верную дорогу и правильную технику! Попробую, не углубляясь в дебри и тактико-технические характеристики.
Итак, девочки, во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов РККА использовала следующие виды вооружений, которые в наши дни будут отлично смотреться на ваших работах.
Танк Т-34 и его модификация Т-34-85. Первый выглядит так, второй — вот так. Воевали, разумеется, не только они — были еще КВ, ИС, БТ, но я обещал не уходить в дебри «заклепочничества»!
Самолеты. Будь я одной из вас, девочки, я бы использовал в праздничных «креативах» атакующий штурмовик ИЛ-2. Выглядел он крайне брутально, немцы называли его «черной смертью» и боялись до судорог.
Впрочем, остальная наша боевая авиация тех времен тоже красива! Как например пикирующий бомбардировщик Пе-2 или истребитель Як-9. В целом, главное — следить за тем, чтобы на фюзеляже, крыльях и хвосте были нарисованы звезды, а не кресты. Причем звезды не белые! Белые были на американских самолетах. Следите за этим!
Стрелковое оружие. Самый узнаваемый тут, конечно, пистолет-пулемет Шпагина, ППШ. Фронтовики уважительно называли его «папашей». Основные отличительные признаки — деревянный приклад и магазин в виде диска. Однако не следует забывать и о легендарной «трехлинейке» — винтовке Мосина образца 1891/1930 годов. Она была настоящим символом русской, а затем и советской пехоты!
Автомобили. Тут вне конкуренции, разумеется, «полуторка» ГАЗ-АА! Рабочая лошадка фронта и тыла, но можно использовать в работе и «трехтонку» ЗИС-5, и даже американский «Студебеккер».
Бог войны — артиллерия! Номенклатура орудий достаточно велика, поэтому остановимся на трех из них. Первое — гаубица Б-4, или «Кувалда Сталина». Именно они отличились в Берлине, прямой наводкой разрушая все, что оказывалось у них на пути. Далее — противотанковая ЗИС-3. Если вы видели любой советский фильм о войне — то эта пушка в нем непременно присутствует и отражает атаки немецких танков и пехоты.
А на первом месте по узнаваемости у нас, конечно же, «Катюша» — реактивная система залпового огня БМ-13. Бабушка современных «Градов», «Смерчей», «Ураганов» и «Торнадо». Хтонический ужас нацистов!
Обмундирование. Ну, тут такая масса различий, что остановлюсь я только на защитных касках. Если вы видите на фотографии солдата вот в такой каске — немедленно остановитесь! Это Stahlhelm, стальной шлем, защищавший от фронтовых неприятностей головы немецко-фашистских захватчиков, а вам нужно изображение бойца в СШ-40 — Лысьвенской каске образца 1940 года! Так что будьте внимательны…
Конечно, я привел тут примеры абсолютно не всех характерных для РККА образцов вооружения, но и предоставленных должно хватить для недопущения ляпов, многие из которых способны довести живущих ныне ветеранов-победителей до смертельной обиды. Так что, девочки-дизайнерки, обращаюсь к вам с единственной просьбой: интересуйтесь тем, благодаря чему вы имеете возможность не просто самореализовываться, но и вообще живете на земле — историей нашей Победы.
P. S. Справедливости ради, подобные казусы случаются не только в России. В США, например, в роли подобной «девочки» в октябре 2019 года выступил целый конгрессмен Брайан Маст! В своем поздравлении американских Военно-морских сил с годовщиной основания политик разместил у себя в Twitter плакат с изображением российского атомного ракетного крейсера «Петр Великий». С замазанным бортовым номером, но с Андреевским флагом на корме. И этот случай — не единственный.