В новосибирском зоопарке еноты отметили Пасху

Новосибирск, 2 мая. В Новосибирске еноты получили пасхальное угощение в честь праздника: листья салата и крашеные яйца.

Сообразительные зверьки самостоятельно отчистили яйца от скорлупы, а затем с удовольствием их съели. Коллектив новосибирского зоопарка также поздравил жителей города со Светлым праздником Пасхи на официальной страничке учреждения.

Ранее маркетологи этого зоопарка уже удивляли креативом. Плакат с лемуром, приглашающий пенсионеров посетить зоопарк бесплатно, был размещен на баннерах по всему городу в середине апреля.

Новорожденному барашку дали имя в Ленинградском зоопарке, сообщал ФАН. Детеныш валийских овец — самки Бусинки и самца Яши — появился на свет четыре месяца назад.