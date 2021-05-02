Выставка в честь 76-й годовщины Победы в ВОВ открылась в Военной академии Генштаба ВС РФ

Москва, 2 мая. Историческая выставка, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, открылась в Военной академии Генерального штаба ВС России на юго-западе Москвы.

Об этом сообщает Минобороны РФ. Согласно информации, ведущие кафедры вуза представили экспозиции, посвященные стратегическим операциям, роли штабов в системе управления, вкладу в достижение Победы видов и родов войск, вопросам оперативной маскировки и тылового обеспечения во время боевых действий Великой Отечественной войны.

Помимо хроникальных фото и видеоматериалов, были представлены работы фронтовых художников. Отмечается, что организаторы продемонстрировали коллекции уникальных артефактов и библиографических раритетов военных лет.

Историческая выставка продолжит свою работу до 14 мая, за это время ее успеют посетить слушатели академии из России и зарубежных стран, ветераны, преподаватели, ученые, юнармейцы и гости военного вуза.

Ранее сообщалось, что новосибирские юнармейцы устроят выездные парады Победы для ветеранов Великой Отечественной войны.