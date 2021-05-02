Три российских бизнесмена обратились в суд Лондона из-за книги «Люди Путина»

Лондон, 2 мая. Компания «Роснефть» и трое российских бизнесменов обратились в лондонские суды из-за книги «Люди Путина».

Речь идет о бизнесменах Михаиле Фридмане, Петре Авене и Шалве Чигиринском — все они подали иск в суд в отношении издательства HarperCollinsо и автора книги Кэтрин Белтон. Ранее иск против издательства подал предприниматель Роман Абрамович.

Как сообщил изданию Financial Times представитель Фридмана, ни сам бизнесмен, ни Петр Авен не знали об исках от других предпринимателей. Заявление было подано после того, как издательство и автор «отказались обсуждать ряд мер по устранению допущенных нарушений», которые предложили юристы.

В издательстве сообщили, что книга является «прорывной», поэтому HarperCollins будет ее «решительно защищать».

Ранее сообщалось, что Роман Абрамович вошел в число самых успешных бизнесменов России из списка Forbes.