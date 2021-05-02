Президент Сирии Башар Асад подписал закон о всеобщей амнистии

Дамаск, 2 мая. В Сирии объявляется всеобщая амнистия за преступления, совершенные до 2 мая 2021 года. Соответствующий указ подписан сирийским лидером Башаром Асадом.

Отмечается, что на амнистию могут рассчитывать осужденные за такие преступления, как дача взятки, фальсификация официальных документов, продажа наркотиков, а также несовершеннолетние злоумышленники. В некоторых случаях предусмотрено смягчение наказания.

Так, приговоренным к смертной казни заменят наказание на пожизненные каторжные работы, а тем, кто к ним приговорен, сократят срок заключения до 20 лет. Отмечается, что амнистия не затронет осужденных за контрабанду оружия, госизмену, шпионаж и терроризм, повлекший за собой смерть людей.

Согласно указу на амнистию могут рассчитывать и те, кто скрывается от правосудия, если они сдадутся органам власти.

Ранее стало известно, что Башар Асад выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах, которые намечены на 26 мая.