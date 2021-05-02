Иран может передать США подозреваемых в шпионаже

Бейрут, 2 мая. США и Иран могут в ближайшее время провести обмен восемью задержанными, говорится в заявлении ливанских СМИ.

Тегеран планирует передать Вашингтону четверых обвиняемых в шпионской деятельности. В обмен США освободят четверых задержанных, которые подозреваются в «помощи в обхождении наложенного на Иран эмбарго». Одновременно с этим стало известно, что Соединенные Штаты могут разморозить 7 млрд долларов иранских активов. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственные источники.

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее сообщил, что ожидается скорое снятие западных санкций с республики. Подобное решение должно последовать на основе достигнутых в Вене договоренностей, заметил он. Решение должно затронуть энергетическую, промышленную, финансовую и другие отрасли, в отношении которых применяются рестрикции.