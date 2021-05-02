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Участника ДТП с погибшими детьми на Ставрополье арестовали до 30 июня

  /   Обновлено: 02 мая 2021 16:40
Происшествия
Участника ДТП с погибшими детьми на Ставрополье арестовали до 30 июня
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Ставрополь, 2 мая. Суд отправил под стражу водителя легкового автомобиля после ДТП с гибелью детей возле хутора Ямки. Мужчину арестовали до 30 июня 2021 года. 

Сотрудники правоохранительных органов ранее задержали участника дорожного ЧП. По предварительным данным, он перевозил детскую баскетбольную команду, при обгоне не сумел оценить правильность маневра и спровоцировал аварию.

В результате ДТП погибли пять несовершеннолетних девушек, сообщало Федеральное агентство новостей. Всего в момент аварии в салоне микроавтобуса находились 18 детей. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

суд дтп арест ставропольский край
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