Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 мая 17:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:12
Общество
В Коми участковый вытащил из реки тонущую школьницу
17:09
Шоу-бизнес
Леонид Агутин удивил фанатов пасхальными яйцами
17:09
Экономика
Вашингтон может разморозить до 7 млрд долларов иранских активов
17:00
Общество
Станцию петербургского метро «Зенит» запустили перед матчем с московским «Локомотивом»
17:00
Общество
МВД создает специальное приложение для борьбы с телефонными мошенниками: поможет ли?
16:55
Происшествия
Японец выкрал из квартиры 34 пары трусов
16:53
Происшествия
Осужденный за педофилию мужчина сбежал из волгоградской больницы
16:50
Экономика
Запасы газа в европейских хранилищах сократились впервые за десять лет
16:48
Спорт
Гол Конате принес «Химкам» победу над «Уралом» в 28-м туре РПЛ
16:46
Политика
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
16:46
Общество
В Китае более 100 «русалок» устроили подводное шоу и установили мировой рекорд
16:45
Общество
Россиянам дали советы по грамотному употреблению алкогольных напитков
16:44
Спорт
«Этот парень — дурак»: соперник оскорбил российского гонщика «Формулы-1» Мазепина
16:43
Экономика
Аналитик Васильев спрогнозировал стабильный курс рубля на будущей неделе
16:38
Украина
Боец ВСУ подорвался при оборудовании позиций в Донбассе
16:37
Общество
Блогеру удалось запечатлеть «грандиозное событие» во время съемок Северо-Крымского канала
16:35
Общество
Изуродованную компанией сына Белозерцева усадьбу-памятник восстановят в Пензе
16:35
Армия
Участники АрМИ-2020 рассказали, как им удалось установить несколько мировых рекордов
16:33
Экономика
Кабмин РФ выделил 11 млрд рублей на поддержку железнодорожных перевозчиков
16:33
Армия
Курсанты Военной академии МТО ознакомились с композицией «Неизвестные страницы подвига»
Все новости

Жириновский призвал закрыть КПРФ и внести в список антигосударственных объединений

Политика
Жириновский призвал закрыть КПРФ и внести в список антигосударственных объединений
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 2 мая. Власти России должны закрыть КПРФ и внести партию в список антигосударственных объединений, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, в этот список необходимо внести партии и организации, которые «ставят своей целью строить какое-то общество, свергать действующую власть». В качестве примера он привел КПРФ, «Справедливую Россию» и «Левый фронт». Жириновский добавил, что ему также не понравились заявления коммунистов о деятельности его партии.

«Буржуазно-криминальная власть. Мы все с вами буржуазия и мы криминал. Это что такое вообще? Это даже при царе было невозможно! При советской власти невозможно», — возмутился он.

Ранее лидер ЛДПР предложил упростить выдачу паспортов гражданам Российской Федерации за границей.

Жириновский кпрф лдпр
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 132802 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 41897 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 29315 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 27362 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Пасха 2021: история и традиции, как празднуют, что нельзя делать, поздравления
Общество 23071 1 мая 2021
Пасха 2021: история и традиции, как празднуют, что нельзя делать, поздравления
Все новости / Политика / Жириновский призвал закрыть КПРФ и внести в список антигосударственных объединений
Рейтинг@Mail.ru