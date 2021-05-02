Жириновский призвал закрыть КПРФ и внести в список антигосударственных объединений

Москва, 2 мая. Власти России должны закрыть КПРФ и внести партию в список антигосударственных объединений, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, в этот список необходимо внести партии и организации, которые «ставят своей целью строить какое-то общество, свергать действующую власть». В качестве примера он привел КПРФ, «Справедливую Россию» и «Левый фронт». Жириновский добавил, что ему также не понравились заявления коммунистов о деятельности его партии.

«Буржуазно-криминальная власть. Мы все с вами буржуазия и мы криминал. Это что такое вообще? Это даже при царе было невозможно! При советской власти невозможно», — возмутился он.

Ранее лидер ЛДПР предложил упростить выдачу паспортов гражданам Российской Федерации за границей.