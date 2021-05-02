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В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России

  /   Обновлено: 02 мая 2021 16:35
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Политика
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
facebook.com  /  NATO

Стокгольм, 2 мая. Крупнейшие за долгие годы учения НАТО свидетельствуют об агрессивных намерениях Запада в отношении России и вызывают неприятные вопросы к Стокгольму, пишут шведские СМИ.

Как сообщает издание Proletären, сразу после завершения Россией своих военных учений и возврата войск по местам дислокации, Альянс дал старт самым масштабным маневрам за последние десятилетия. Однако несмотря на их явную антироссийскую направленность, западные СМИ вряд ли уделят им столько же внимания, сколько российским.

Как считают шведские журналисты, учения Defender Europe 2021 будут проходить местами очень близко к границам России — главным образом с упором на Черное море. Особое внимание уделяется способности НАТО быстро перебрасывать свои войска на восток. В учениях также принимает участие Украина.

США с марта перебрасывают в Европу свои подразделения, сейчас они занимаются подготовкой к передислокации сил в Германии и других странах. Учения будут проходить в 30 с лишним регионах Европы до июня, в них примут участие более 30 тысяч военных из 27 стран.

Все происходящее свидетельствует о явном стремлении США взять Россию в кольцо в ходе расширения НАТО на восток. Учитывая этот факт, авторы статьи из Швеции задают властям своей страны неудобные вопросы об их связях с Вашингтоном, имея в виду в том числе договор с НАТО о размещении войск, одобренный шведским парламентом в 2016 году. По мнению обозревателей, это позор для шведских политиков.

Ранее сообщалось, что российский посол был вызван в МИД Швеции из-за санкций Кремля против ЕС.

россия нато учения швеция Defender Europe 2021
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