Ольга Бузова без макияжа поздравила россиян с Пасхой

Москва, 2 мая. Популярная российская исполнительница Ольга Бузова обратилась к поклонникам в Пасху. Поющая ведущая опубликовала фотографию в домашней обстановке с атрибутами праздника.

Фотография звезды была сделана в домашней обстановке в очках с модной оправой и без макияжа. В руках артистка держит небольшой поднос с куличом, в который вставлена свечка, и красными яйцами. Своим поклонникам в социальной сети Instagram телезвезда пожелала мира и семейного благополучия.

«С праздником Великой Пасхи, мои хорошие! Добра, здоровья и мира вашим домам и семьям. Христос воскресе», — написала поющая ведущая.

Последнее время артистка часто публикует Stories или посты, в которых она позирует с естественным макияжем и в повседневной одежде. Поклонники предполагают, что так на их кумире сказался тяжелый разрыв с рэпером Давидом Манукяном.

«И вас с праздником. Не грустите, Ольга, и возвращайте нам свою яркость»; «Воистину! Бог терпел и нам велел. Забудете вы этого Давида»; «Прекрасная Оля, как бы ни звучало — страдания вам к лицу», — отметили пользователи в соцсети.

Тем временем Бузова не особо унывает, недавно она поехала на день рождения своего близкого друга и пиар-директора Антона Богославского. В качестве подарка поющая ведущая вручила мужчине кольцо с россыпью драгоценных камней.