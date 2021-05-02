Гордон объяснил, почему и. о. мэра Харькова проиграет на выборах

Киев, 2 мая. Украинский журналист Дмитрий Гордон оценил шансы исполняющего обязанности мэра Харькова Игоря Терехова на победу на местных выборах.

По его словам, вряд ли Терехов сможет составить серьезную конкуренцию своим оппонентам.

«Мне кажется, он не станет мэром, я вам честно скажу. И я объясню почему. Он очень упоротый человек, такой человек упоротый, нетолерантный», — пояснил журналист.

Гордон отметил, что Терехов пытается подражать покойному мэру Харькова Геннадию Кернесу. Это ярко проявляется в интонации политика, считает украинский журналист.

Ранее стало известно, что врач Евгений Комаровский «заткнул рот» Дмитрию Гордону во время эфира. Гордон не смог отстоять свои тезисы о «развитой Украине».