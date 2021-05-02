Стоимость квадратного метра жилья в Сочи выросла за год на 25%

Сочи, 2 мая. Квадратный метр в строящихся многоквартирных домах в Сочи вырос в цене на 25% — до 165 тысяч рублей — с апреля 2020 года по апрель 2021-го.

Стоимость новой квартиры в курортном городе составит 9,8 млн рублей, что на 20% выше, чем годом ранее, следует из данных портала «Мир квартир». При этом вторичный рынок отстает от первичного: цена за квадратный метр готового жилья составляет 151 тысячу рублей, что на 17% выше, чем годом ранее. Стандартная квартира обойдется в 9,3 млн рублей, за год показатель прибавил 18%, пишет «Лента.ру».

До 80% покупателей жилья в Сочи являются иногородними россиянами, а некоторые инвесторы приобретают по несколько объектов за раз. Город стал лидером в Краснодарском крае по удорожанию жилья, отмечают специалисты. Также они обратили внимание, что рынок недвижимости пополнился сразу рядом проектов в актуальном формате — компактные квартиры, студии, апартаменты. Однако с 1 июля в Сочи объявлен мораторий на строительство многоквартирных домов.

Объем строящихся апартаментов в Москве сокращается. Основная причина — неопределенность правого статуса данного вида недвижимости.