Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 мая 03:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:43
Экономика
Некоторые россияне получат дополнительную выплату до конца недели
03:23
Технологии
Продажи смартфонов Realme новой линейки Q3 превысили 50 тысяч устройств
03:00
Общество
Семен Альтов о сценаристе Аркадии Инине: Он очень многое сделает для страны
03:00
Общество
Представители таджикской и киргизской общин в РФ начали профилактическую работу
02:55
Общество
Почему не воскресили: Украинцы недовольны реабилитацией бандеровца
02:54
Общество
Представитель ООН объяснил бездействие Украины в отношении событий в Одессе
02:53
Общество
Американцы раскритиковали власти США за закон, запрещающий удалять политиков из соцсетей
02:43
Общество
Нарколог рассказал, как не допустить алкогольного отравления в праздники
02:37
Происшествия
Несовершеннолетний велосипедист получил тяжелые травмы при ДТП под Петербургом
02:35
Происшествия
Пьяный житель Смоленска выпал из окна квартиры на пятом этаже
02:33
Происшествия
Живодеры растерзали несколько котят в Тверской области
02:14
Происшествия
Один человек заживо сгорел при пожаре в ветхом доме в Москве
02:11
Шоу-бизнес
Мне ее пела мама: Линдеманн рассказал о спетой им русской песне
02:10
Шоу-бизнес
Юсиф Эйвазов едва не развелся с Анной Нетребко из-за участия в «Маске»
02:08
Шоу-бизнес
Батрутдинова и Бузову ждет серьезный разговор после окончания «Маски»
02:00
Общество
Да будет свет: в мире отмечают День солнца
01:51
Шоу-бизнес
Финалисты «Маски» поздравили Юсифа Эйвазова с днем рождения в шоу «Звезды сошлись»
01:49
Происшествия
Полиция и волонтеры ведут поиски трехлетнего мальчика под Петербургом
01:49
Шоу-бизнес
Продюсер «Иванушек International» не поздравил Туриченко с участием в «Маске»
01:49
Происшествия
МЧС объявило штормовое предупреждение 3 мая в Санкт-Петербурге
Все новости

Семен Альтов о сценаристе Аркадии Инине: Он очень многое сделает для страны

Общество
Семен Альтов о сценаристе Аркадии Инине: Он очень многое сделает для страны
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Актер, сценарист Аркадий Инин сегодня празднует свой 83-й день рождения. По такому чудесному поводу именинника в беседе с ФАН поздравил писатель-сатирик, сценарист, драматург, режиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Семен Альтов.

Артист отметил, что именинник уже давно был его коллегой по творческому цеху.

«Когда-то мы все печатались в литературной газете «Клуб 12 стульев». Именно последняя страница была безумно популярна. Все начинали читать именно с нее. Он был там тогда одним из многочисленных популярных авторов. Потом он вырос, шагнул дальше — ушел в драматургию. Снял массу замечательных фильмов», — сообщил писатель-сатирик.

Семен Альтов выделил самые главные черты личности и работ, которые, по его мнению, всегда выделяли Аркадия Инина среди прочих авторов.

«Он замечательный человек. Вневременной. Нам сегодня предлагают жить политикой, санкциями, пандемией, увлекают весь мир в эту странную игру. А он сохранял то тепло, которое всегда было и будет нужно людям, от которого нас оторвали, а он говорит: «Ребятки, возвращайтесь!» Всегда находил в этом сумасшедшем мире какие-то человеческие нотки, то, что действительно должно волновать людей. Это теплый, мудрый человек. Таких мало. Вокруг него всегда было особое поле. Эдакая печь — прислонишь руки и чувствуешь тепло», — пояснил собеседник ФАН.

Семен Альтов о сценаристе Аркадии Инине: Он очень многое сделает для страны
ТАСС  / Михаил Джапаридзе

В завершение он поделился своими искренними поздравлениями в адрес хорошего знакомого.

«В нашем возрасте мы все желаем только одного: здоровья. Если оно будет, то нас ждут и новые кинокомедии. Здоровья! Здоровья! Здоровья! В геометрической прогрессии. Здоровый Инин сделает очень многое для страны, для людей!» — подытожил Семен Альтов.

Ранее режиссер Юрий Быков в беседе с ФАН поздравил с днем рождения актера Кирилла Полухина.

день рождения альтов инин
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 170493 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 67238 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 49123 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 36684 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 32875 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Все новости / Общество / Семен Альтов о сценаристе Аркадии Инине: Он очень многое сделает для страны
Рейтинг@Mail.ru