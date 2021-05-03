Семен Альтов о сценаристе Аркадии Инине: Он очень многое сделает для страны

Актер, сценарист Аркадий Инин сегодня празднует свой 83-й день рождения. По такому чудесному поводу именинника в беседе с ФАН поздравил писатель-сатирик, сценарист, драматург, режиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Семен Альтов.

Артист отметил, что именинник уже давно был его коллегой по творческому цеху.

«Когда-то мы все печатались в литературной газете «Клуб 12 стульев». Именно последняя страница была безумно популярна. Все начинали читать именно с нее. Он был там тогда одним из многочисленных популярных авторов. Потом он вырос, шагнул дальше — ушел в драматургию. Снял массу замечательных фильмов», — сообщил писатель-сатирик.

Семен Альтов выделил самые главные черты личности и работ, которые, по его мнению, всегда выделяли Аркадия Инина среди прочих авторов.

«Он замечательный человек. Вневременной. Нам сегодня предлагают жить политикой, санкциями, пандемией, увлекают весь мир в эту странную игру. А он сохранял то тепло, которое всегда было и будет нужно людям, от которого нас оторвали, а он говорит: «Ребятки, возвращайтесь!» Всегда находил в этом сумасшедшем мире какие-то человеческие нотки, то, что действительно должно волновать людей. Это теплый, мудрый человек. Таких мало. Вокруг него всегда было особое поле. Эдакая печь — прислонишь руки и чувствуешь тепло», — пояснил собеседник ФАН.

ТАСС / Михаил Джапаридзе

В завершение он поделился своими искренними поздравлениями в адрес хорошего знакомого.

«В нашем возрасте мы все желаем только одного: здоровья. Если оно будет, то нас ждут и новые кинокомедии. Здоровья! Здоровья! Здоровья! В геометрической прогрессии. Здоровый Инин сделает очень многое для страны, для людей!» — подытожил Семен Альтов.

Ранее режиссер Юрий Быков в беседе с ФАН поздравил с днем рождения актера Кирилла Полухина.