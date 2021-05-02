В Астраханской области определили лучший расчет ПВО в рамках конкурса «Ключи от неба»

Астрахань, 2 мая. Расчеты ПВО из разных военных округов России приняли участие во всеармейском этапе конкурса «Ключи от неба — 2021» на полигоне Ашулук.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что в маневрах приняли участие 15 команд, включая объединение ПВО и ПРО ВКС России, объединения ВВС и ПВО военных округов и соединений ВМФ.

Состязания проходили в двух номинациях. В первой за звание лучших боролись расчеты ЗРС С-300ПМ2 и С-400. Вторая номинация объединила дивизионы систем ПВО малой дальности ЗРПК «Панцирь-С».

Конкурсанты вели противовоздушный бой, отражали налет авиации условного противника и выполняли практические пуски по мишеням, обозначающим аэродинамические и баллистические цели, крылатые ракеты и БПЛА.

Отмечается, что среди боевых расчетов систем средней и большой дальности главный приз получил зенитный ракетный полк войск ПВО Балтийского флота. Серебряные и бронзовые награды завоевали команды объединений ВВС и ПВО Западного и Центрального военных округов соответственно. В номинации ЗРПК «Панцирь-С» обладателем главного приза стал боевой расчет объединения ВВС и ПВО Западного военного округа. Второе и третье место заняли команды из Центрального и Восточного округов.

Ранее сообщалось, что военные полицейские Южного военного округа (ЮВО) в рамках конкурса «Страж порядка» преодолели сложнейшую трассу длиной десять километров.