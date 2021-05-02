«Русские сезоны» дадут Пасхальный концерт с участием Московского Синодального хора

Москва, 2 мая. Фестиваль «Русские сезоны» подготовил для всех православных подарок. В честь Пасхи Московский Синодальный хор и Праздничный хор Богоявленского кафедрального собора дадут концерт.

Трансляция праздничного концерта состоится 2 мая, и, по заявлению организаторов события, не оставит никого равнодушным, оставив след в сердцах на долгие годы.

«В этом году совместно с Московским Синодальным хором и Праздничным хором Богоявленского кафедрального собора мы подготовили особый концерт, который подарит радостные и живые эмоции всем смотрящим. Он соединяет и пасхальные традиции, и культуру России, и непревзойденное мастерство исполнителей», — слова директора «Русских сезонов» Алексея Лебедева приводят в пресс-службе организатора события.

Пасхальный концерт будет состоять из двух частей: Московский Синодальный хор был запечатлен в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором, Праздничный хор Богоявленского кафедрального собора — в Елохове. Всего мероприятие будет длиться 45 минут.

Трансляция концерта начнется в 20:00 по московскому времени, посмотреть ее можно на сайте «Русских сезонов» в специальном разделе Stay Home with Russian Seasons, а также на ФАН:

Во время пандемии «Русские сезоны» стали активно заниматься созданием видеоконтента, направленного на просвещение людей по всему миру. Недавно стало известно, что к проекту Discovering Russia with Russian Seasons присоединились еще четыре музея.