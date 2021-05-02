Вдовец Валентины Легкоступовой заявил о краже 2,7 миллиона рублей из квартиры покойной

Москва, 2 мая. Муж покойной исполнительницы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов, остался без средств к существованию. Вдовец заявил, что из квартиры певицы украли его личные деньги.

Яхтсмен уверен, что неизвестные забрали его деньги, в квартире его любимой женщины он хранил 30 тысяч евро (около 2,7 миллиона рублей). По словам мужчины, теперь он испытывает крупные финансовые проблемы.

«В прошлом году у меня украли часть денег, а остальную часть отправили в наследственную массу. Сейчас мне приходится зарабатывать разными способами и искать новую клиентуру», — пожаловался Фирсов изданию «Собеседник».

По словам вдовца, после скандала с наследством исполнительницы хита «Ягода-малина» он заработал не лучшую славу. С ним перестали сотрудничать крупные туристические компании, которые поставляли ему клиентов для морских прогулок. Фирсов уверен, что есть некие заинтересованные лица, которые намеренно не дают ему спокойно жить.

«В прежние годы у меня все лето было расписано. Работал сутками: новые клиенты, достаток. Но этот удар по репутации, который мне нанесли после смерти Вали, очень сильный. Мало того, он целенаправленный. Наверное, некоторые люди хотят оставить меня в одних трусах бегать по турецкому пляжу. Есть заинтересованные лица, которые хотят меня вывести на нулевой уровень», — заверил вдовец.

После смерти Легкоступовой Фирсов попал в немилость не только ее детей, но также подруг и близких покойной. Певица Наталья Штурм в эксклюзивном интервью ФАН объяснила, почему яхтсмену не удастся легко продать долю в квартире артистки.