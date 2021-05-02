«Этот парень — дурак»: соперник оскорбил российского гонщика «Формулы-1» Мазепина

Портиман, 2 мая. У российского гонщика «Формулы 1» Никиты Мазепина, выступающего за команду «Хаас», произошел конфликт с коллегой Николасом Латифи. Гонщик «Уильямса» остался недоволен действиями россиянина на трассе: Никита заблокировал машину Латифи во время «быстрого круга», заставив того потерять время.

«Конечно, меня заблокировали! Как будто я до этого помешал ему специально! Этот парень — дурак. Я его вообще не видел, инженер не дал мне подсказки. Я бы никогда не стал намеренно портить кому-то круг. Вопрос только в том, что считать блокировкой. Я проанализирую произошедшее», — рассказал Латифи.

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