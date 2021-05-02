В Китае более 100 «русалок» устроили подводное шоу и установили мировой рекорд

Граждане Китая вошли в Книгу рекордов Гиннесса в номинации «Самое масштабное подводное шоу русалок». В представлении приняли участие 110 дайверов.

Свидетелями исторического события стали отдыхающие курорта на острове Хайнань. Новый рекорд приурочили к трехлетию отеля. Организацией занималась Профессиональная ассоциация инструкторов по дайвингу.

В шоу приняли участие 110 человек в костюмах русалок. Дайверы совершили погружение в бассейн «Посольская лагуна» без какого-либо оборудования. Компанию сказочным персонажам составили рыбы и другие представили морской фауны.

Находясь в воде, жители Китая совершали акробатические номера, водили хороводы и танцевали. Также они продемонстрировали синхронное плавание и различные сложные фигуры.