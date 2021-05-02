Японцы задумались о закрытии диппредставительств в Китае

Токио, 2 мая. Япония обратила внимание на огромное число местных сотрудников в своих диппредставительствах в Китае, на примере посольства США в России. Об этом высказались читатели СМИ.

МИД Японии подтвердил, что 282 китайца работают в посольстве и напомнил про решение РФ об обнулении количества принимаемых на работу граждан в диппредставительство США в Москве. Читатели японских СМИ бурно обсудили эту тему в соцсетях. Многие интернет-пользователи считают «порочной» практику набора китайцев на работу в диппредставительства. Японцы отметили, что нужно готовить своих граждан для отправки в КНР.

Один из пользователей Сети предложил принципиально сменить режим безопасности в японских посольствах и как можно меньше зависеть от местных служащих. Другой читатель призвал закрыть диппредставительства в Китае из-за огромного количества проблем.

Россия ранее ответила на сокращение сотрудников в посольстве США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Америка самостоятельно подорвала консульскую работу в стране.