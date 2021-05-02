Шепелев рассказал, чего стесняется его сын от Жанны Фриске

Москва, 2 мая. Телеведущий Дмитрий Шепелев выразил опасения насчет того, что его восьмилетний сын от Жанны Фриске скоро отдалится, так как он уже начал стесняться обнимать отца.

В новом выпуске шоу «Ты как я», ведущим которого является Шепелев, гостями стали певец Денис Клявер и ведущий Михаил Белянин со своими сыновьями. Смотря на поведение отцов и их наследников, телеведущий рассказал историю воспитания своего ребенка от певицы Жанны Фриске.

Он признался, что восьмилетний Платон начал стесняться обнимать и целовать отца на публике, при этом сам Шепелев любит выражать эмоции к сыну именно через ласку и нежность. Он переживает, что скоро ребенок попросит не трогать его на людях.

«Жду, когда наступит время и сын мне скажет: «Давай сделаем это за углом, и я пойду», — поделился своими опасениями звездный ведущий.

В этом году телеведущий стал отцом во второй раз. Его новая избранница, дизайнер Екатерина Тулупова, родила ему еще одного сына. Всего семья воспитывает троих детей, считая дочь самой возлюбленной от первого брака Ладу. Несмотря на то, что дом Шепелева полон детского смеха, делиться этой радостью с родителями покойной звезды Фриске он не намерен. Уже несколько лет он находится в конфликте с семьей бывшей гражданской жены и не показывает им Платона.