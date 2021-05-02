Россиянам объяснили, как формируется и укрепляется иммунитет

Москва, 2 мая. Механизм работы иммунитета человеческого организма описала нутрициолог и эксперт крупнейшего маркетплейса товаров для красоты и здоровья Елена Селина.

Самый первый иммунитет человек получает через плаценту матери, а после — с помощью грудного молока, заявила врач. Еще один тип защиты организма — это пассивный иммунитет, который приобретается за счет вакцинации.

Органы иммунной системы делятся на два типа, поделилась эксперт. По словам Селиной, к периферическим врачи относят лимфатические узлы, селезенку, лимфоидную ткань и аппендикс, а к центральным — красный костный мозг и тимус. Для укрепления иммунитета, чтобы органы могли справляться с заболеванием, важно следить за балансом полезных веществ в организме.

Правильное питание, прогулки на свежем воздухе и уменьшение стресса относятся к способам поддержания стабильной работы иммунной системы, напомнила Селина. Как уточнила нутрициолог, важно получать витамины B6, С, D, А и цинк.

При серьезной нехватке полезных веществ обращаться нужно к специалисту. Как сообщалось ранее, в более простых случаях можно обойтись своими силами.