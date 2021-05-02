Фото Виктории Бони с растяжками на бедрах вызвало восторг у фанатов

Москва, 2 мая. Модель Виктория Боня опубликовала на своей странице в Instagram фотографии в слитном купальнике. Подписчики положительно отреагировали на отсутствие ретуши на снимках.

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» сейчас нежится в лучах мальдивского солнца. Знаменитость не могла упустить возможность покрасоваться своей фигурой перед подписчиками в Instagram. 41-летняя телеведущая, воспитывающая девятилетнюю дочь, опубликовала на странице фотографии в слитном купальнике мятного цвета с открытой спиной.

Пользователи похвалили Боню не только за шикарную фигуру, но и за честность: знаменитость не стала усердствовать с фотошопом и убирать растяжки на бедрах. Подписчицы признались, что им надоели идеальные отретушированные фото звезд.

«Классно выглядишь. Растяжки, целлюлит. Главное — не профильтровала фото, хотя могла. Красавица. Снимаю шляпу»; «Спасибо вам, Виктория, что не стали, как пластиковые куклы, фотошопить растяжки. Вы прекрасны в своей естественной красоте»; «Ну наконец-то, все мы неидеальны без фотошопа, аж как-то полегчало», — отреагировали фолловеры.

Ранее Боня оказалась в центре скандала, пригрозив избраннице футболиста Александра Кокорина Дарье Валитовой разрушить их отношения. Валитова нелицеприятно высказалась о модели, из-за чего той пришлось напомнить ей, как она защищала Кокорина после инцидента с дракой.