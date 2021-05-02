Военнослужащие ЗВО приняли участие в пасхальном крестном ходе в Балтийске

Балтийск, 2 мая. Пасхальный воинский крестный ход и воинская литургия в храме Святого благоверного князя Александра Невского прошли в Балтийске.

Праздничный ход сопровождал помощник командира соединения морской пехоты Балтийского флота по работе с верующими военнослужащими иерей Константин Киосев. Военные ЗВО прошли от расположения соединения до храма Александра Невского. Всего в Литургии приняли участие около тысячи военнослужащих Балтийского гарнизона. Более 300 человек исповедались и причастились во время пасхального богослужения.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья собрались на пасхальное богослужение в главном храме Росгвардии. Оно прошло в ночь с 1 на 2 мая в храме Святого равноапостольного великого князя Владимира.