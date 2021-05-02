Журналист Коротченко объяснил, почему США активизировали попытки срыва «СП-2»

Москва, 2 мая. Военный эксперт и журналист Игорь Коротченко рассказал о мотивах Вашингтона в усилившихся попытках противодействовать проекту «Северный поток — 2».

Вашингтон нуждается в бездействии трубопровода. Сейчас строительство объекта находится на завершающей стадии, поэтому Соединенные Штаты объединяют все усилия для противостояния проекту, подчеркнул главный редактор журнала «Национальная оборона» Коротченко. Он дал комментарий изданию «Журналистская правда».

Эксперт оценил планы США ввести должность спецпосланника по вопросам «Северного потока — 2». Новый назначенец должен будет проводить переговоры по вопросу остановки строительства газопровода.

«Очень тревожный сигнал, прямо скажем. Потому что в любом случае Соединенные Штаты Америки действуют последовательно, наступательно, напористо, ставки здесь велики», — подчеркнул Коротченко.

Ранее депутат Европейского парламента Бернхард Зимниок возмутился намерениям Вашингтона остановить строительство «СП-2». Он назвал планы США оскорблением.