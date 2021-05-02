Сыгравший в Mortal Kombat актер Джо Таслим хотел бы увидеть приквел о Саб-Зиро

Лос-Анджелес, 2 мая. Индонезийский актер Джо Таслим, сыгравший Саб-Зиро в фильме Mortal Kombat, признался, что хотел бы увидеть приквел о своем персонаже.

Артиста спросили о возможности его возвращения во второй части фильма Mortal Kombat, но уже в роли Нуб Сайбота — порождения воли Саб-Зиро. На это Таслим ответил, что куда интереснее было бы понаблюдать за историей становления его персонажа.

«Честно говоря, самый интересный вариант, на мой взгляд, — это сделать приквел. В нем можно рассказать историю о Би-Хане и его тренировках в Лин Куэй. Когда он был похищен, а его родители были убиты. Это будет период, когда он и его брат станут убийцами, и я думаю, что это тоже довольно интересно», — поделился Таслим своим мнением с корреспондентом издания The Hollywood Reporter.

По словам актера, известного своей работой в боевике «Рейд», если студия решит снимать продолжение Mortal Kombat, то зрители увидят на экранах Нуб Сайбота, а если приквел — двоих будущих Саб-Зиро в одном фильме, что, как выразился Таслим, «будет интригующе».

Режиссер фильма Mortal Kombat Саймон Маккуойд ранее объяснил, почему основным персонажем картины стал новичок, а не знакомый персонаж. Создатель ленты с помощью героя Коула Янга объяснил мифологию вселенной тем зрителям, которые мало о ней знают.