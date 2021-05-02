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Сосновский не исключил блокировки УГ на фоне дела об экстремизме

Общество
Сосновский не исключил блокировки УГ на фоне дела об экстремизме
Pr Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Леонид Волков сообщил, что проект «Умное голосование» (УГ) продолжит функционировать, несмотря на прекращение работы сети штабов (структурное подразделение ФБК1 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) Алексея Навального. На фоне истории с экстремизмом в экспертном сообществе задумались, каким образом сложится участь электоральной «стратегии» несистемной оппозиции.

Напомним, «Умное голосование» представляет собой разработанную сотрудниками ФБК систему, предлагающую консолидированно голосовать за определенных кандидатов на выборах разных уровней. Главное условие для того, чтобы попасть в список «рекомендаций», — кандидат не должен состоять в партии «Единая Россия».

В комментарии «Открытым медиа» Волков не стал говорить, как будет складываться будущее «Умного голосования», однако пообещал, что оно продолжит работать на осенних выборах, но после «реорганизации работы».

В беседе с корреспондентом ФАН политолог Александр Сосновский обратил внимание, что само по себе УГ является идеей, разработанной в потенциально экстремистских структурах. В связи с этим теоретически у данного электорального инструмента есть реальная перспектива быть заблокированным.

«Это план, который был проработан в организации, которая признается экстремистской. Теоретически связь здесь абсолютно точно прослеживается», — допускает политолог.

Что касается заявления Волкова о реструктуризации работы в нынешних реалиях, то здесь речь может идти о подпольной деятельности через другие организации и узлы с попытками срыва предстоящего голосования.

«Тут сейчас работа юристов. Нужна правильная правовая оценка, и, как мне кажется, это должно быть запрещено. Это вражеское влияние. С учетом того, что происходит вокруг России, конечно, это попытка под псевдодемократическими покрывалами провести своих кандидатов и вообще попытаться сорвать выборы. Это должно быть пресечено. Никаких попыток влияния на выборы с использованием бывших или экс-деятелей ФБК или иных организаций», — заключил Сосновский.

В четверг, 29 апреля, Волков объявил о роспуске штабов Навального2. Он заявил, что сохранение работы НКО в нынешнем виде не представляется возможным. Публицист Анатолий Вассерман предположил, что в скором времени соратники оппозиционера придумают новый формат для продолжения деятельности и «найдут новую крышу».

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

навальный волков сосновский умное голосование
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