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Марш детей против насилия прошел в Мексике

Весь мир
Марш детей против насилия прошел в Мексике
PrScr Twitter  /  @milenio

Мехико, 2 мая. Дети из южных штатов Мексики устроили марш по улицам деревни Алькосакан, призывая к миру в регионе, где орудуют наркокартели. Об этом сообщает издание Milenio.

Девочки и мальчики с шариками и плакатами в руках приняли участие в марше за прекращение насилия. Шествие, в котором также были задействованы взрослые, организовали в честь Дня ребенка в Мексике.

Дети в футболках супергероев держали плакаты с лозунгами «Мы хотим мира» и «Долой насилие».

«В горном штате Герреро дети обречены на выживание», — прокомментировал глава Центра по правам человека Абель Баррера.

Изначально организаторы задумали раздать юным участникам деревянные реплики пистолетов, которые используются членами сообщества для защиты населения от криминальных группировок. Однако вместо этого дети получили игрушечные машинки и куклы после мероприятия.

«Наше оружие — это защита нашей чести, бунт и сопротивление», — заявил один молодой человек, участвующий в марше.

В разных частях страны, где жители перестали надеяться на защиту со стороны государства, были организованы местные силы защиты правопорядка.

С началом пандемии ситуация в регионе обострилась из-за меньшего присутствия властей и защиты населения. Многие жители были вынуждены покинуть свои дома.

В первом квартале 2021 года в Герреро зарегистрировано 272 убийства. Всего на каждые 100 тысяч человек в штате приходится более семи преднамеренных убийств.

В Герреро, который является одним из самых бедных штатов Мексики, в 2014 году произошло печально известное похищение и убийство 43 студентов в Айотцинапе, когда продажные полицейские передали их в руки местной преступной группировки.

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