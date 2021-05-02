В Волгограде полицейские изъяли дикую обезьяну у пассажира автобуса

Волгоград, 2 мая. Необычный багаж обнаружили полицейские в рейсовом автобусе, следовавшего по маршруту Москва — Махачкала.

В багажном отделении 21-летний житель Махачкалы пытался вывезти обезьяну. Как сообщает региональная пресс-служба ГУ МВД, никаких документов на экзотическое животное у него не было. Мужчина пытался объяснить сотрудникам правопорядка, что приобрел животное через интернет, и планирует привезти его домой и содержать в частном вольере.

Обезьяну изъяли и передали ветеринарам для осмотра. По факту транспортировки экзотического животного проводится проверка.

Самыми патриотичными россиянами оказались жители Махачкалы, сообщал ФАН. Такой результат показал опрос, проведенный исследовательским агентством Zoom Market.