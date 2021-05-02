Украинский депутат Тищенко устроил скандал без причины на таможне в Закарпатье

Киев, 2 мая. Депутат Верховной рады и председатель Закарпатского областного отделения партии «Слуга народа» Николай Тищенко учинил скандал во время инспекции на границе с Венгрией.

Сначала чиновник пообщался с полицейским, которого на контрольно-пропускном пункте принял за пограничника. Тищенко заявил правоохранителю, что «между Украиной и Венгрией нет границ». После беседы он отправился на взвешивание грузов, которые подлежат таможенному декларированию.

Нардепу показалось подозрительным, что в одном из автомобилей находится б/у телевизор, который по какой-то причине не задекларирован. Тищенко поинтересовался, почему технику везут в другую страну, на это водитель ответил, что технику на украинской таможне обычно не ставят на весы, как и другие «личные» предметы.

sledcom.ru / Пресс-служба СК РФ

«Ребята, я сказал, что будет порядок, я уже приехал в Закарпатье. Меня сюда прислал президент. Будем рубить руки. Кому не понятно?» — резко высказался Тищенко.

Также чиновник поинтересовался, когда на КПП будет достроен туалет, потребовав решить вопрос как можно скорее.

Ранее стало известно, что администрации отеля Fairmont выписали штраф после скандальной вечеринки украинского депутата Николая Тищенко. Гостиница должна понести наказание и выплатить штраф в размере 34 тысяч гривен. Ей вменяют нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.