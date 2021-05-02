Стамбул, 2 мая. Турецкая полиция сообщила о поимке одного из командиров «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в России) в Стамбуле. По имеющимся данным, задержанный являлся одним из ключевых помощников убитого лидера террористов Абу Бакра аль-Багдади.

Арестованный боевик известен под позывным Басим и является уроженцем Афганистана. Он был пойман в ходе совместной операции местной полиции и турецкой разведки в районе Аташехир.

Slain Daesh terrorist leader Abu Bakr al-Baghdadi's right-hand man, an Afghan national code-named "Basim" has been captured in Istanbul in a joint operation by Turkish intelligence and police, reports said Sunday. pic.twitter.com/Z8l4xgpk8n — Afghanistan Times (@AfghanistanTime) May 2, 2021

Правоохранителям удалось установить, что подозреваемый помогал укрывать аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб после разгрома ИГ в 2019 году. Он также занимался подготовкой боевиков, которые принимали участие в операциях группировки в Сирии и Ираке.

Предположительно, Басим прибыл в Турцию под фальшивыми документами.

О ликвидации лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади в октябре 2019 года заявил президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что американский спецназ провел штурм законспирированного убежища террориста, при этом укрывавшийся в подземном тоннеле боевик предположительно покончил с собой вместе со своими двумя детьми.

“Something He Made Up”: Military Denies Trump’s Claim About Al-Baghdadi Death https://t.co/aNDU25ESeH pic.twitter.com/Z4b3i3903k — Jonathan Turley (@JonathanTurley) November 4, 2019

Эта история вызвала скепсис у представителей властей Сирии, а также у зарубежной прессы. Дело в том, что Штаты не предоставили никаких убедительных доказательств ликвидации аль-Багдади. Генетический тест, проведенный Пентагоном, показал наличие у Штатов биоматериала террориста, однако ни фотографий, ни видео с телом убитого американские власти не предоставили. Более того, утверждалось, что останки главаря террористов были захоронены в море по «исламскому обычаю».

Примечательно, что на все вопросы и просьбы показать журналистам материалы с изображением тела аль-Багдади, американский лидер Дональд Трамп отвечал уклончиво:

«Вы не захотите это увидеть».

1 Организация запрещена на территории РФ.