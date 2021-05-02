«Антимошенник» от МВД: россиян раз и навсегда избавят от телефонных аферистов

В России запустят специальный сервис, который будет предупреждать граждан о звонках телефонных аферистов. Президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин в интервью ФАН оценил решение МВД избавить граждан от мошенников.

В Министерстве внутренних дел России сообщили, что к 25 декабря 2021 года будет разработан специальный мобильный сервис «Антимошенник», который внедрят в приложение ведомства. Его разработка обойдется почти в 45 млн рублей. В МВД добавили, что контракт с разработчиком был заключен в конце марта 2021 года. Изначально планировалось, что создание сервиса обойдется в 62,9 млн рублей.

«Стоимость работ составляет 44,9 млн рублей. Срок окончания опытно-конструкторской работы — 25 декабря 2021 года», — сообщили в МВД.

Модуль «Антимошенник», который планируется внедрить в мобильное приложение МВД, будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут СМС с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия. Такой звонок можно будет заблокировать.

Также в приложении появится «Белый список», игнорирующий блокировку приложением входящего вызова, СМС, ММС и исключающий возможность выдачи предупредительных уведомлений. В него пользователь сам сможет добавить телефонные номера. Сейчас приложение МВД России, в которое будет внедрен новый сервис, доступно для скачивания в AppStore и Google Play.

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Политолог Юрий Самонкин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о том, что уровень киберпреступлений в последнее время вырос из-за пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, из-за того, что многие предприятия перешли на удаленный режим работы, аферисты также решили действовать в интернете.

«В связи с тем, что в 2020 году всех нас постигла пандемия, количество киберпреступлений в России увеличилось. Сейчас злоумышленникам практически ничего не нужно совершать, поскольку есть возможность все сделать через электронные сети, лишь изменив свой IP-адрес через прокси-сервер. Кроме того, большинство правонарушителей имеют заграничные IP-адреса, поэтому правоохранительной системе их сложно вычислять. Под прицел злоумышленников попадают молодежь и категория людей 65 +, которые не совсем пока еще владеют информационными и цифровыми технологиями, начиная потихонечку входить в эту систему», — сказал собеседник ФАН.

facebook.com / samonkin.iura

По словам эксперта, новая разработка министерства внутренних дел под названием «Антимошенник» призвана раз и навсегда избавить россиян от телефонных аферистов. Юрий Самонкин положительно оценил тот факт, что в России начало появляться отечественное программное обеспечение для защиты граждан от мошенников.

«Считаю, что решение о создании сервиса «Антимошенник» является достаточно правильным, потому что он поставит дополнительную защиту на смартфоны и будет фильтровать незнакомые номера, хозяева которых представляются какими-то государственными инстанциями, службой безопасности различных банков. К сожалению, еще не все операторы сотовой связи внедрили систему «Антиспам», поэтому приложение МВД призвано защитить наших граждан от влияния мошенников. Наконец-то эти номера будут блокироваться и помещаться в черные списки. Это очень необходимая инициатива. Очень хорошо, что Россия следит за своей информационной безопасностью и создает собственное программное обеспечение, которое помогает обезопасить наших граждан», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что эксперт в области информационной безопасности Александр Власов предупредил граждан России о новой схеме обмана по телефону. По его словам, мошенники стали предлагать владельцам банковских карт «защиту от отключения от SWIFT».