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Литва впервые закупила египетский газ

  /   Обновлено: 02 мая 2021 15:34
Экономика
Литва впервые закупила египетский газ
wikipedia.org  /  Algirdas / CC BY-SA 3.0

Вильнюс, 2 мая. В Литву впервые приедет газ из Египта, его доставит танкер LNG Fukurokuju. Ориентировочная дата прибытия судна в Клайпеду — 7 мая.

Судно загрузилось в терминале Idku, который находится в управлении компании Shell. После загрузки 23–24 апреля LNG Fukurokuju отправился на север Европы. Объем груза, предположительно, составит 100 миллионов кубометров газа в виде СПГ. Об этом сообщает издание «Евразия Daily».

Останется ли поставка разовой или Литва продолжит сотрудничество с Египтом, не уточняется. Египетский терминал Idku начал работу в прошлом году, когда добыча газа стала превышать внутренние потребности страны. По оценкам, мощность Idku составляет 7,2 миллиона тонн в год, что равняется десяти миллиардам кубометров.

Энергетическая политика Литвы вызывает неоднозначные оценки экономистов. Это касается, например, санкций для местных и иностранных компаний за участие в энергетических проектах, прямо или косвенно связанных с Белорусской АЭС.

египет газ литва спг поставки газа
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