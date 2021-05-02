Лукашенко призвал белорусов помолиться в Пасху

Минск, 2 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил нацию с праздником Пасхи.

Глава республики посетил Кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских в городе Турове Гомельской области. В ходе мероприятия он поставил свечку и пообщался с прихожанами.

«Давайте созидать. Свой дом, свой город, свою прекрасную Беларусь. В наших силах с молитвой о Беларуси, с любовью в сердце делать все, чтобы через века потомки вспоминали о нас с гордостью и уважением», — передает его слова пресс-служба президента.

Кроме того, Лукашенко отметил, что Белоруссии на своем пути пришлось преодолеть множество испытаний. И сейчас республику вновь испытывают на прочность, но бог хранит страну, подытожил он.

Ранее глава Белоруссии обратился к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по случаю Пасхи. В своем послании он подчеркнул, что христианство стало фундаментом для развития общих культурных ценностей двух народов.