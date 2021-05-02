Самарские «Крылья Советов» выступят в следующем сезоне РПЛ

Самара, 2 мая. Футболисты клуба «Крылья Советов» досрочно гарантировали себе участие в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Самарские «Крылья Советов» победили тольяттинский «Акрон» в матче 40-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2020/2021. Встреча прошла на стадионе в Жигулевске и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Благодаря этому самарский клуб набрал 92 очка и стал недосягаемым для занимающего третье место в турнирной таблице ФНЛ "Нижнего Новгорода". В следующем сезоне «Крылья Советов» выступят в РПЛ.

Стоит отметить, что дублем в прошедшей встрече отметился форвард самарского клуба Иван Сергеев. На счету нападающего уже 37 голов в нынешнем сезоне. Для того, чтобы установить новый рекорд лиги, форварду требуется забить два мяча.

Ранее Властимил Петржела заявил, что петербургский «Зенит» обыграет московский «Локомотив» в матче РПЛ. В случае победы подопечные Сергея Семака в третий раз подряд станут чемпионами России по футболу.