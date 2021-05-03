Юрий Быков поздравил через ФАН актера Кирилла Полухина с днем рождения

Актер Кирилл Полухин сегодня празднует свой 52-й день рождения. По такому поводу именинника в беседе с ФАН поздравил режиссер Юрий Быков.

Он поделился впечатлениями от совместной работы с актером в ряде картин.

«Кирилл — очень отзывчивый человек. Он задает вопросы, когда нужно, и не задает их, когда не нужно. Чувствует ситуацию. Несмотря на его достаточно агрессивную фактуру, на площадке он один из самых тактичных, мягких и внимательных людей. Он играет очень сложные роли, проблемных персонажей, но при этом совершенно не создает проблем в работе», — сообщил режиссер.

Юрий Быков отметил одну из ключевых, на его взгляд, отличительных особенностей артиста.

«Несмотря на свою очень лаконичную фактуру и органику, он не использует одни и те же краски, а пытается в рамках очень яркой, выразительной фактуры сложного, матерого, жесткого человека все равно находить очень серьезные тонкости, слабости своего персонажа. Обычно артисты просто «садятся» на такую самую играемую фактуру и не стремятся видоизменяться», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В заключение он поделился своими искренними поздравлениями в адрес именинника.

«Крепкого здоровья и огромного количества интересных ролей, которых он, безусловно, заслуживает, и они к нему придут. Я считаю, что он уже подошел к тому моменту, чтобы начать играть главные роли в проектах. Они у него уже были, и, я думаю, в скором времени мы откроем для себя очень большого артиста», — подытожил Юрий Быков.

Ранее актер Виктор Сухоруков в беседе с ФАН поздравил с днем рождения артистку Ирину Ракшину.