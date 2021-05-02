Заброшенные дачи полыхают в пригороде Кургана

, 2 мая. Мощный пожар произошел в пригороде Кургана: заброшенные дачи и сухая трава полыхают на площади 1500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.

Движение по шоссе Тюнина в сторону Увала перекрыто, края проезжей части не видно из-за дыма. Огонь охватил нежилые дома в садоводческом некоммерческом товариществе «КМЗ-4». Пламя быстро распространяется из-за большого количества сухой растительности и сильного ветра.

В тушении задействованы 79 человек и 26 пожарных машин, решается вопрос о привлечении вертолета Ми-8. Информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, возгорание произошло из-за того, что пьяные местные жители подожгли сухую траву.

В Сараевском районе бдительный мужчина спас от пожара целое село. Он увидел горящую сухую траву и позвонил главе поселения с просьбой принять срочные меры. К прибытию спасателей люди уже пытались ликвидировать огонь самостоятельно.