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Бывшая возлюбленная Тимати показала, как проводит майские выходные

  /   Обновлено: 02 мая 2021 15:28
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати показала, как проводит майские выходные
Prt Scr instagram.com  /  @missalena.92

Тюмень, 2 мая. Известная российская модель Алена Шишкова похвасталась «негламурными» выходными. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати улетела отдыхать к родителям в Тюмень.

Затяжные майские праздники селебрити решила провести без заморочек, как многие ее коллеги. Шишкова поехала к родителям, где на дачном участке искупалась в надувном сером бассейне. В Stories Instagram звезда глянцевых журналов позирует в коротком полотенце с пучком на голове. Бывшая возлюбленная основателя лейбла Black Star отметила, что ей понравилось нежиться в воде.

«Девочка летит на Мальдивы, в Дубай, на Бали, а женщина…» — иронично подписала кадр модель.

28-летняя Шишкова отметила, что вода оказалась намного приятнее, чем ей казалось. Поэтому она получила истинное удовольствие после своеобразного отдыха на природе.

Широкую известность и большое количество фолловеров модель получила во время громкого романа с рэпером Тимати. По признанию самой Шишковой, она не держит зла на бывшего возлюбленного и его новую пассию. Тем временем звездный обозреватель Лена Миро уверена, что популярному артисту стоит пойти на шоу «Дом-2» вместе со своими моделями и матерью. По версии блогера, такие участники помогут скандальной телестройке возродить рейтинги.

instagram тимати Шишкова
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