WP исправила статью, где говорилось о якобы «нападках России» на Джулиани

Вашингтон, 2 мая. Американская газета исправила свою статью о предупреждении ФБР о якобы проводимой операции РФ против экс-адвоката бывшего президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

В статье утверждалось, что американская спецслужба предупреждала в 2019 году Джулиани о «российской операции». По мнению издания, «действия РФ» были направлены на вмешательство в американские президентские выборы 2020 года. В новой версии сказано, что правоохранительные органы лишь собирались уведомить об этом бывшего адвоката Трампа.

«В нынешней версии удалены утверждения о сделанных предупреждениях», — говорится в тексте.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов заявил о намерении возобновить массовые акции в свою поддержку.