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Спикер Совета Федерации Матвиенко поздравила патриарха Кирилла с Пасхой

Политика
Спикер Совета Федерации Матвиенко поздравила патриарха Кирилла с Пасхой
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 2 мая. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой.

В поздравительной телеграмме спикера Совфеда отмечается, что в этот день православные христиане празднуют победу жизни над смертью, любви и сострадания над безразличием и жестокостью.

"В самые трудные для нашего Отечества годы память о Христовом Воскресении спасала людей от уныния, давала силы и надежду на то, что за временными страданиями неизбежно следует торжество добра и справедливости", — говорится в поздравлении Валентины Матвиенко.

В своей речи политик отметила, что подвижническое служение патриарха Кирилла на посту предстоятеля РПЦ способствует духовному развитию общества, а также приумножению великих российских исторических традиций.

Ранее православных россиян с Пасхой поздравил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отметил, что праздник укрепляет веру в бога и наполняет сердца людей верой и добром.

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