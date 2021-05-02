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Латвия потеряет весомую часть железных дорог из-за враждебного отношения к РФ

Политика
Латвия потеряет весомую часть железных дорог из-за враждебного отношения к РФ
wikipedia.org  /  RvR Project / CC BY-SA 4.0

Рига, 2 мая. Из-за антироссийского курса, латвийский грузопоток в ближайшие два-три года понесет потери в 17 миллионов тонн, что составляет 89,4% всех грузоперевозок страны.

Рига, 2 мая. Москва приняла решение переориентировать грузопоток в Балтийском море. Причиной этому стал агрессивный русофобский курс Латвии. По итогам данного мероприятия, сеть местных железных дорог заметно сократится. О том, будут ли усвоены уроки Латвийской республики другими прибалтийскими государствами, пока не ясно. Подробнее — в материале Baltnews.

Железнодорожные перевозки в стране в середине 2020 года заметно упали. Их было на 22% больше. чем в это же время в 2019 году. Для стран Балтии это самый большой показатель. В Литве для сравнения он снизился на 21%.

Такая тенденция напрямую связана с новым витком русофобского курса латвийского правительства. Москва приняла решение развивать собственную инфраструктуру и снизить по максимуму сотрудничество с Ригой.

«Судя по неофициальной информации, крупнейшие российские грузоотправители подписали со своим правительством график сокращения грузопотоков через латвийские порты. На этот раз к вопросу подошли очень серьезно. Объемы грузов, и так низкие, в течение девяти месяцев сократились. Особенно плохо с углем, который был нашим спасителем», — считает Глава Государственной железнодорожной администрации Латвийской Республики Юрис Иесалниекс.

Полная переориентация экспортно-импортного грузооборота по планам Москвы должна завершиться к 2025 году. К тому времени загрузка латвийской железной дороги упадет еще на 11,78 миллионов тонн. Учитывая договоренности с белорусской стороной, перенаправившей свои грузы в Усть-Лугу, Латвия потеряет еще 5,32 миллиона тонн.

Исходя из вышеперечисленного, латвийский грузопоток в ближайшие два-три года понесет потери в 17 миллионов тонн, что составляет 89,4% всех грузоперевозок страны.

Ситуация осложняется еще и тем, что строительство латвийской железнодорожной сети закладывалось с расчетом на грузооборот в 90 миллионов тонн. Очевидно, что к 2024-2025 годам инфраструктура станет полностью нерентабельной.

Единственным решением данной проблемы может стать полный демонтаж железной дороги с удалением рельсов, продажей подвижного состава и тд.

Уже к концу января 2021 ЛЖД выставила на аукцион около четырех тысяч металлолома, среди которых рельсы, крепления, узлы и детали подвижного состава.

Таким образом, если Латвия не найдет замены РФ, то в 2025 году страна станет следующей после Молдовы в рейтинге стран, потерявших советское наследие в виде весомой сети железных дорог.

Ранее сообщалось, что Латвия рассматривает вариант реализации «китайского транзитного маневра».

Латвия ес русофобия рига европа железные дороги
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