Тарасова отреагировала на слова Родниной о совместной работе в сборной СССР

Москва, 2 мая. Татьяна Тарасова ответила олимпийской чемпионке Ирине Родниной, которая нетактично прокомментировала работу с заслуженным тренером СССР.

Именитый тренер Татьяна Тарасова не оставила без внимания высказывание трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной. Десятикратная чемпионка мира ранее заявила, что пришла к наставнице с огромным багажом знаний. Более того, Роднина подчеркнула, что не считала Тарасову за своего тренера. На слова бывшей подопечной она ответила в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс».

«Я не отвечаю на ее заявления, не хочу комментировать», — лаконично подчеркнула Тарасова.

Стоит отметить, что к тренеру Роднина в паре со своим партнером Александром Зайцевым перешла в 1974 году. Под ее руководством фигуристы дважды становились победителями Олимпийских игр.

Ранее Ирина Роднина прокомментировала возвращение бронзового призера ЧМ-2021 Александры Трусовой к Этери Тутберидзе. Она назвала решение спортсменки «необоснованным».