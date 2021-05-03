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«Сквозь огонь и стужу»: воспоминания тульского ветерана о войне и мирной жизни

Общество
«Сквозь огонь и стужу»: воспоминания тульского ветерана о войне и мирной жизни
Фото из личного архива Алексея Мосина  / 

Фронтовик, милиционер, прокурорский работник, почетный гражданин города, литератор. Такие многогранные и подчас неожиданные качества сочетает в себе один человек. Алексей Иванович Мосин знаком в Туле едва ли не каждому.

Форма с погонами или гражданский костюм с многочисленными орденскими колодками. А еще лукавая добрая улыбка. По ним Мосина узнают на мероприятиях, посвященных Дню Победы, городских ветеранских собраниях, общении среди сотрудников органов внутренних дел и прокуратуры. И на обложках книг. Он шел фронтовыми дорогами не «с лейкой и блокнотом», как в известнейшем произведении о военных корреспондентах, но точно «сквозь огонь и стужу».

Юношу, с пятилетнего возраста росшего без погибшего отца, ждали серьезные испытания. Он привык и научился быть взрослым с детства, когда на плечах овдовевшей матери осталось семеро детей.

«В 14 лет заведовал избой-читальней, уже тогда за серьезность называли по имени-отчеству, потом отправился учиться в полковую школу, а затем стал проситься добровольцем на фронт», — вспоминает Алексей Мосин.

Сформировавшийся крепкий характер помогал в боях. Дивизионная разведка в составе Украинского фронта, сражения за Днепр, награды и ранения. Одно из них сделало дальнейшую службу невозможной.

Алексей Мосин в составе группы разведчиков ночью отправился в тыл врага. К сожалению, неприятель обнаружил солдат и накрыл сильнейшим минометным огнем.

«Получил тяжелое ранение обеих ног. Едва хватило сил добраться до своих. Провел долгие месяцы в госпиталях, врачи оценивали состояние как тяжелое. В 1944 году был демобилизован», — говорит ветеран.

Орден Славы третьей степени и орден Отечественной войны второй степени подчеркивают заслуги Алексея Мосина перед Родиной.

Службу своей стране он продолжил и в послевоенный период. Более 30 лет проработал в органах внутренних дел Тульской области, возглавлял различные милицейские подразделения, боролся с преступностью. Его всегда направляли на самые сложные участки деятельности, так как фронтовой опыт и бесстрашие в деле давали основания полагать, что только Мосин справится с ситуацией. И он справлялся.

После милицейской службы пришел черед работы в органах прокуратуры. Множество нормативных актов, созданных при непосредственном участии Мосина, стали основанием для получения звания «Заслуженный юрист РФ». А за большой вклад в развитие родного города он удостоился звания «Почетный гражданин Тулы».

С возрастом раскрылся и еще один талант Алексея Мосина. Защитник страны и закона, он повествует о накопленном опыте в стихах. Причем пишет не «в стол». На книжной полке ветерана расположился целый ряд изданных им книг. С их страниц Мосин творчески выражает воспоминания о службе, посвящает строки семье, шутит. Но значительный и, несомненно, важнейший пласт стихотворений — о фронте, боевых товарищах и Великой Победе.

«Расправьте плечи, ветераны,

Страна вручает ордена

За кровоточащие раны,

Те, что оставила война.

Давайте вспомним, ветераны,

Фронтовиков, своих друзей,

Кто не вернулся с поля брани

И не дожил до наших дней…».

Сейчас Алексею Мосину 98 лет. И он с нетерпением ждет Девятого Мая, чтобы разделить с туляками радость Великой Победы.

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