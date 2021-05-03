Да будет свет: в мире отмечают День солнца

Уже много лет в разных странах 3 мая отмечают оригинальный праздник — День солнца, иногда называемый Всемирным днем Солнца.

Инициатором появления даты в 1994 году стало европейское отделение Международного общества солнечной энергии (МОСЭ). Это — глобальная организация, которая содействует использованию и развитию возобновляемых источников энергии, в числе которых и солнечный свет. МОСЭ работает с 1954 года и сегодня представлена в более чем в 110 странах мира. В состав структуры входит большое количество ученых и исследователей, а также иных представителей промышленности, энергетики, частных и государственных организаций.

День солнца был предложен сообществом, чтобы привлекать внимание широкой общественности и представителей власти и бизнеса к последним достижениям в области солнечной энергетики. Информированность людей об исследованиях и практических результатах — своеобразный залог использования этого экологически чистого ресурса в повседневной жизни. Что, в свою очередь, влияет на борьбу с негативными изменениями окружающей среды.

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Конечно, у праздника есть и другой посыл. С незапамятных времен люди обожествляли Солнце, придавая светящемуся в небе объекту сакральные свойства и значение. Пышные празднества и церемонии, жертвоприношения и включение светила в мифологические системы были обычной практикой древних народов.

Сегодня мы знаем, что мощнейший источник космической энергии определяет жизнь всего живого на планете. Земли достигает половина миллиардной доли солнечного излучения, но этого хватает для формирования важнейших свойств атмосферы, а также поддержания условий, необходимых растительному и животному миру. Без этого желтого карлика воздух превратился бы в жидкий азотный океан вокруг замерших вод и обледеневшей суши.

Сегодня изучению Солнца посвящен целый раздел астрофизики — гелиофизика. А вот особенностями распространения и колебания солнечных волн занимаются гелиосейсмологи.

Несмотря на то, что Солнце — предмет научных исследований, до сих пор живы многие народные приметы, связанные со светилом. Ведь никто не станет спорить, что яркая звезда значительно влияет на окружающий мир и повседневную жизнь.

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Приметы, связанные с солнцем

Так, если на утренней заре светило красное, то днем следует ожидать дурной погоды и сильного ветра.

Раскаленное добела солнце предвещает сухую погоду.

Если солнечный диск садится за тучу — следующий день будет дождливым. Если же за ясный горизонт, то ждать благоприятной погоды.

Солнце во время дождя сулит богатый грибной сезон.

Если зимой от светила лучи идут вниз — ждать холода, а если вверх — вьюги.

Если на закате Солнце садится в облако и вокруг него образуется кольцо, то можно ожидать ненастья.

Ярко восходящее, но скоро темнеющее солнце принесет за собой дождь.