Россиянам назвали лучший способ восстановить обоняние после коронавируса

Москва, 2 мая. Международная группа ученых исследовала лечение утраченного из-за коронавируса обоняния. Лучшим способом оказалась тренировка обоняния без применения лекарств.

Ранее ученые предлагали своим пациентам использовать кортикостероиды. Но они могут оказаться бесполезными, так как предназначаются для лечения воспалений и заложенности носа. Обоняние при коронавирусе исчезает под действием инфекций. Поэтому следует подбирать другие способы лечения. А от лекарств у некоторых пациентов могут проявиться побочные эффекты.

Чтобы вернуть обоняние, специалисты советуют вдыхать четыре разных сильных запаха. Такую процедуру советуют проводить два раза в день в течение нескольких месяцев. Эксперты привели в пример запахи розы, лимона, эвкалипта или гвоздики.

Ученые сообщили, что пока до конца не изучили, как работает тренировка обоняния. Но возможно, эффект связан с функцией мозга перестраивать поврежденные нейроны.

Ранее врачи назвали пять опасных последствий COVID-19. Они включили потерю обоняния в этот список.