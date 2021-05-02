СМИ рассказали, как корабли-разведчики ВМФ РФ перехватили крупнейшую британскую флотилию

Лондон, 2 мая. Корабли российского Военно-морского флота осуществили перехват крупнейшей флотилии Великобритании, пишут британские СМИ.

Как сообщает издание Daily Express, недавно в море вышла самая многочисленная за последние за последние сорок лет военно-морская флотилия во главе с флагманским авианосцем HMS Queen Elizabeth, при этом ее сразу же отследили российские корабли-разведчики. Перевод публикации представляет «ПолитРоссия».

В составе группы британского флота было десять кораблей, команду составили 3700 моряков, летчиков и морских пехотинцев. Авианосное соединение примет участие в военно-морских учениях Strike Warrior, а кроме этого посетит несколько десятков стран в ближайшее время. Однако, как заявляют журналисты, в водах у Северной Шотландии были замечены два российских разведывательных корабля, собиравших информацию об авианосце Королевского флота. Эксперты считают, что российских военных скорее всего интересовали истребители пятого поколения F-35B, располагающиеся на HMS Queen Elizabeth.

«Британская флотилия была перехвачена российскими шпионскими кораблями после выхода в море впервые за 40 лет», — заключают обозреватели.

Ранее сообщалось, что Британия усилит флот в Атлантике из-за впечатляющих возможностей российских кораблей.