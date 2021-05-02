Британский врач предложил легкий способ диагностики недосыпа

Лондон, 2 мая. Простой тест с изменяющимися картинками позволит диагностировать недостаток сна, утверждает врач Каран Радж. Это связано с механизмом восприятия изображений.

Специалист британской национальной службы здравоохранения Каран Радж опубликовал видеоролик с тестом, позволяющим определить у человека недостаток сна. Публикация была размещена на платформе TikTok.

Тест представляет собой набор из двух картинок, изменяющихся с периодичностью в две секунды. При этом картинки мигают и меняют свои цвета. Изменяются и некоторые элементы изображения: объекты передвигаются или исчезают. Радж утверждает, что люди с недостатком сна не замечают этих изменений.

«Вы заметили, как меняется цвет автобуса, исчезают здания или ребенок бежит по улице? Взгляните на это картинку еще раз. Вполне возможно, что вы испытаете короткие потери сознания, так называемые микросны», — рассказывает врач в своем видеоролике.

На проблемы со сном указывают и другие признаки. В их число, по словам Раджа, входит неспособность к подъему со звоном будильника и частое употребление энергетиков.

Ранее сомнолог Алексей Мелехин рассказал россиянам, к чему может привести недостаток сна. Недосып имеет прямое влияние на процессы старения головного мозга, утверждает специалист.