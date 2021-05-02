Роднина вспомнила о тяжелом переходе к Тарасовой

, 2 мая. Российская фигуристка Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка, рассказала, как работала вместе с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.

Спортсменка пообщалась с корреспондентом "Чемпионата". Она вспомнила, как в 1974 году перешла еще совсем молодому тогда тренеру Тарасовой. Роднина призналась, что для нее это было очень непростым решением. По словам фигуристки, у нее регулярно случались истерики, ведь она не была уверена в правильности своего выбора.

"Тарасова была еще совсем молодым тренером в то время, может, поэтому я ее своим тренером особо не считала", — высказалась Роднина.

Спортсменка уточнила, что воспринимала Тарасову скорее как компаньона по работе. Как отметила знаменитость, она пришла к новому тренеру с таким большим багажом знаний и навыков, что можно задаться вопросом, кто из них кого учил.