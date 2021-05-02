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Двухмесячного детеныша ягуара в Алматинском зоопарке познакомили с посетителями

Общество
Двухмесячного детеныша ягуара в Алматинском зоопарке познакомили с посетителями

Смотрители Алматинского зоопарка показали общественности детеныша ягуара. Хищник родился 17 марта текущего года.

«Котенок» стал вторым малышом пятнистой самки по имени Момын и самца Василия. Новорожденный унаследовал от отца черный окрас. В 2019 году у пары появилась девочка, которую пользователи социальных сетей назвали Австралия. Таким образом граждане хотели поддержать континент, который пережил череду природных катастроф.

 «У нас в Алматинском зоопарке случилось радостное событие — родился ягуаренок. Он родился от пары ягуаров: мамы Момын и папы — Васька. Мама у нас родилась здесь, сама является приплодом Алматинского зоопарка 2010 года, а папа прибыл из Новосибирского зоопарка», — рассказывает руководитель отдела развития и связей с общественностью Алматинского зоопарка Акжами Рахимова.

Имя маленькой пантере пока еще не выбрали. Представитель учреждения заявила, что кличку снова определят с помощью общественного голосования, которое пройдет в социальных сетях.

Сотрудники разместили кадры с юным хищником на официальной странице в Instagram. В публикации сообщается, что в среднем ягуары съедают 3 килограмма мяса в день. Однако счастливая мать Момын сейчас получает повышенный рацион — 4,5 кг.

животные зоопарк природа детеныши пантера алматы ягуары
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