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Виктор Сухоруков об актрисе Ирине Ракшиной: Гениальная русская актриса

Общество
Виктор Сухоруков об актрисе Ирине Ракшиной: Гениальная русская актриса
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Москва, 3 мая. Актриса Ирина Ракшина сегодня празднует свой 69-й день рождения. По такому чудесному поводу именинницу в беседе с ФАН поздравил актер Виктор Сухоруков.

По словам собеседника, актерский талант артистки трудно переоценить. Однако, по его мнению, к сожалению, до настоящего момента успех незаслуженно обходил ее стороной.

«Мы не виделись уже лет 20. Но хочу сказать, что это гениальная русская актриса. Она недооценена и специалистами, и зрителями, и режиссерами. Уникальная артистка! Уникальная!» — сказал Виктор Сухоруков.

Виктор Сухоруков об актрисе Ирине Ракшиной: Гениальная русская актриса
Global Look Press  / Natalya Loginova/Russian Look

Ирина Ракшина известна зрителям по ряду картин. В число ее работ входят роли в таких фильмах и сериалах, как «Брат» (1997), «Про уродов и людей» (1998), «Мастер и Маргарита» (2005), «Груз 200» (2007), «Морфий» (2008), «Бумажный солдат» (2008) и многих других.

Ранее режиссер Сергей Коротаев через ФАН поздравил с днем рождения актрису Ларису Удовиченко.

сухоруков день рождения ракшина
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