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Третья по счету партия отказалась формировать Правительство Болгарии

Политика
Третья по счету партия отказалась формировать Правительство Болгарии
pixabay.com  /  PD

София, 2 мая. Летом состоятся досрочные выборы в парламент Болгарии из-за того, что уже третья подряд партия не может сформировать правительство.

Болгарская социалистическая партия (БСП) отказывается возглавлять правительство. На выборах 4 апреля она потеряла почти половину мест в парламенте, поэтому депутаты не могут создать рабочее большинство в раздробленном органе власти. Представители БСП намерены сложить мандаты сразу после их получения, сообщили социалисты.

Теперь президенту страны Румену Радеву предстоит в очередной раз распустить парламент и провести досрочные выборы летом. Скорее всего они состоятся 11 июля. На это время будет назначена временная администрация.

Ранее представитель главного прокурора Болгарии выступила с заявлением о якобы причастности России к взрывам на четырех оружейных складах на территории страны в 2011-2020 годах.

болгария румен радев парламент
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